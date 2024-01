F1 : Lewis Hamilton va enfin éclipser Michael Schumacher ?

Pierrick Levallet

Avec sept titres de champion du monde en poche, Lewis Hamilton est au coude-à-coude avec Michael Schumacher dans l'histoire de la F1. Le Britannique court toujours après sa huitième couronne qui lui permettrait de surpasser la légende allemande. Mercedes se veut d'ailleurs plutôt optimiste pour l'année 2024.

Après avoir dominé la F1 pendant presque une décennie, Mercedes a très mal négocié le virage avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2022. Résultat, l’écurie allemande fait face à de nombreuses difficultés pour se battre à l’avant du peloton. Lewis Hamilton, qui a vu son huitième titre de champion du monde lui échapper au profit de Max Verstappen en 2021, court donc toujours après cet ultime sacre qui lui permettrait de surpasser Michael Schumacher. Mercedes se veut d’ailleurs plutôt optimiste pour 2024.

F1 : Hamilton se lâche sur Verstappen et Red Bull https://t.co/ztgiV5enud pic.twitter.com/AXPwVgbVyL — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

«Nous allons revenir et nous allons leur montrer»

« Le sentiment est que nous sommes tous dans le même bateau. Des gens ont écrit notre avenir pour nous - ’l’ancienne grande équipe maintenant en déclin’ - et tout le récit négatif qui peut en découler. Tant qu’en interne, nous disons ‘Laissez-les dire ça’, ça va si cela ne nous atteint pas. C’est le travail des commentateurs, ils doivent dire quelque chose. Mais notre travail consiste à leur montrer qu’ils ont tort. Et imaginez à quel point cela va être agréable, quand ils nous regarderont tous avec sympathie ou avec une fausse sympathie dans notre direction lorsque cela ira mieux. Nous allons revenir et nous allons leur montrer. C’est définitivement quelque chose de galvanisant, tant que cela ne déborde pas sur un complexe de victime et qu’il s’agit plutôt d’une simple motivation pour s’en sortir et surprendre les gens » a ainsi indiqué James Allison, ingénieur chez Mercedes, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

2024, c'est la bonne pour Hamilton ?

Si Mercedes retrouve les sommets de la F1, Lewis Hamilton pourrait enfin rafler sa huitième couronne. Le Britannique est pour l’instant à égalité avec Michael Schumacher, les deux légendes pointant à sept titres de champion du monde. Après son premier sacre en 2008 au volant de sa McLaren, Lewis Hamilton a dû attendre jusqu’en 2014 pour être champion à nouveau. Sa décision de rejoindre Mercedes a sans doute été le meilleur choix de sa carrière, puisqu’il a raflé six de ses sept titres au sein de l’écurie allemande.

Schumacher enfin éclipsé par King Lewis ?

Lewis Hamilton a d’ailleurs connu un destin similaire à Michael Schumacher. Sacré champion du monde en 1994 et 1995 chez Benetton, l’Allemand a dû patienter jusqu’en 2000 pour goûter à nouveau au succès. Champion avec Ferrari cette année-là, il a ensuite glané quatre autres couronnes entre 2001 et 2004. Battu par Fernando Alonso en 2005 puis 2006, Michael Schumacher n’a jamais su revenir au sommet de la F1. Il s’est donc retiré de la discipline avec sept titres en poche en 2012. Lewis Hamilton pourrait ainsi avoir l’opportunité de le surclasser dès 2024, à condition que Mercedes lui fournisse une voiture suffisamment puissante pour faire tomber Max Verstappen et Red Bull.