F1 : Leclerc lâche un avertissement à Verstappen

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Formule 1 a été marquée par l’hégémonie de Red Bull, emmenée par un Max Verstappen intouchable. Sur les 22 courses au programme, le Néerlandais en a remporté 19, tandis que l’écurie autrichienne n’a laissé s’échapper que le Grand Prix de Singapour, remporté par Ferrari et Carlos Sainz. Mais Charles Leclerc, pilote dans la Scuderia, prévient Max Verstappen pour 2024 : Ferrari va rattraper son retard.

Chez Ferrari, on a pris l’habitude ces dernières années de ne pas jouer les premiers rôles. Depuis la fin de l’ère Schumacher, seul Kimi Räikkönen a réussi à remporter un championnat du monde au volant d’une monoplace de la Scuderia . C’était en 2007. Mais l’arrivée de Frédéric Vasseur a donné un souffle nouveau en 2023, qui ne demande qu’à être confirmé en 2024.

«Devenir champion du monde avec Ferrari»

En fin de saison, l’heure était au bilan chez Ferrari. Charles Leclerc, pilote chez Ferrari depuis 2019, a évoqué ses ambitions avec l’écurie italienne : « Je suis devenu plus âgé et plus mature. Si j’ai appris quelque chose chez Ferrari, c’est la patience. Le rêve de ma vie est de devenir champion du monde avec Ferrari. On ne peut pas forcer cela. Ce projet à long terme mérite d’être patient. Mais je suis convaincu à 100 % que nous ferons un pas en avant l’année prochaine. Malheureusement, dans ce sport, tout est relatif. Si Red Bull trouve une seconde supplémentaire, cela ne changera pas grand-chose. Nous ne parlons pas d’un dixième que nous devons rattraper en course, mais de plusieurs dixièmes. Cela signifie beaucoup de travail, et tout le monde en est conscient. »

«Nous allons rattraper notre retard»