F1 : Il vit un calvaire avec Hamilton, l’histoire se répète ?

Pierrick Levallet

Après avoir terriblement mal négocié le virage avec la nouvelle réglementation en 2022, Mercedes a perdu sa place au sommet de la F1. George Russell, lui, a sans doute rejoint l’écurie allemande au pire moment. L’équipe de Lewis Hamilton a dominé la dernière décennie en F1. Mais depuis l’arrivée de l'autre Britannique, Mercedes n’y arrive plus. Surclassée par Red Bull, l’écurie dirigée par Toto Wolff ne parvient pas à rattraper son retard.

«C’est vraiment une mauvaise saison»

De son côté, George Russell fait face à quelques difficultés. Quatrième en 2022, le compatriote de Lewis Hamilton a terminé la saison 2023 en huitième position, bien loin derrière son coéquipier (troisième). « Nous avons connu une première saison sans victoire depuis 2011 au sein de l’équipe. Mais pour moi, qui suis là depuis 2 ans, c’est vraiment une mauvaise saison. L’une des pires saisons de ma carrière, toutes catégories confondues. Il y a une raison pour chaque problème, que ce soit mon accident à Singapour ou la pluie qui tombe à Zandvoort dans le mauvais tour ou la panne moteur à Melbourne. Ce ne sont que de toutes petites choses et on pourrait dire que c’est facile à rectifier. Mais quand cela arrive une ou deux fois, on peut l’attribuer à la malchance. Quand cela arrive peut-être 9, 10, 11 fois au cours de l’année, ce n’est certainement pas dû à de la malchance » a d’ailleurs expliqué le pilote de Mercedes il y a quelques semaines.

George Russell parti pour imiter Valtteri Bottas chez Mercedes ?

George Russell est sensiblement en train de vivre une situation similaire à celle de Valtteri Bottas. Arrivé chez Mercedes en 2017 après le départ à la retraite de Nico Rosberg, le Finlandais a toujours évolué dans l’ombre de Lewis Hamilton. Le pilote d’aujourd’hui 34 ans n’a réussi à le battre que dans de rares occasions. En cinq saisons, il n’aura terminé deuxième juste derrière le septuple champion du monde au classement général qu’à deux reprises (2019 et 2020). Il n’a pas été en mesure de bloquer Max Verstappen dans la course au titre en 2021, ce qui a permis au pilote de Red Bull de rafler sa première couronne aux dépends de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas a connu un passage plutôt mitigé chez Mercedes aux côtés du Britannique. Et George Russell semble peu à peu prendre la même direction.