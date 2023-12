F1 : Tensions avec Verstappen chez Red Bull, il vide son sac

Jean de Teyssière

Si Max Verstappen réussit si bien en Formule 1, c'est qu'il peut compter sur une équipe de choc chez Red Bull. Les mécaniciens ont réussi à mettre au point la meilleur monoplace du circuit et les ingénieurs permettent à la course de bien se dérouler. Plusieurs fois, des tensions semblaient exister entre Verstappen et son ingénieur de course en titre, Gianpiero Lambiase, mais l'Italien réfute une nouvelle fois ces rumeurs.

En 2023, Max Verstappen a marché sur la concurrence : 19 victoires sur les 22 Grands Prix au programme et un nouveau titre de champion du monde de Formule 1, le troisième consécutif. Malgré ces multiples victoires, des tensions sont apparues de temps en temps entre lui et son ingénieur de course, Gianpiera Lambiase, au point que leur relation était remise en cause.

«Être avec Max et gagner… ça m’a détendu»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen, a évoqué sa relation avec le Néerlandais : « Peut-être que la chose la plus importante que j’ai apprise… c’est presque d’apprendre à gagner, je dirais. Sa première victoire en course (à Max) a également été ma première victoire en course. Et même si vous avez un certain niveau de confiance dans votre travail en essais libres, jusqu’à ce que vous le voyiez réellement se concrétiser, il y a toujours un petit doute sur le fait que quelqu’un d’autre fasse mieux que vous. Vous vous dites qu’il vous manque quelque chose, etc. Être avec Max et gagner… ça m’a détendu. Ça nous a rendus plus à l’aise, plus familiers, et je pense que nous avons pu grandir à partir de cela. »

«Nous ne serons jamais heureux»