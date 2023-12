F1 : Alonso s'enflamme, Aston Martin lui répond

Arnaud De Kanel

Auteur de sa meilleure saison depuis près de 10 ans, Fernando Alonso a retrouvé le sourire chez Aston Martin, une écurie qu'il qualifie de «top team». Une énorme reconnaissance aux yeux de Mike Krack, le patron de l'écurie britannique, flatté d'avoir reçu un tel compliment de la part du double champion du monde.

Fernando Alonso est un homme heureux. Le vétéran du paddock sort de sa meilleure saison depuis 10 ans et cela l'a poussé à employer des mots forts pour remercier Aston Martin, « l’une de ses meilleures en F1 ». Mike Krack est particulièrement flatté.

«Nous avons entendu ce jugement de Fernando et c’est très agréable de l'entendre»

« Nous prenons cela comme un compliment. Nous avons entendu ce jugement de Fernando et c’est très agréable de l’entendre car beaucoup de gens ont été assez surpris lorsqu’il nous a rejoint. Mais je pense que dès le premier jour, avec toute l’équipe réunie, les deux pilotes, nous étions pleins d’énergie. J’ai vraiment essayé d’en tirer partie pour faire la meilleure saison possible. Nous avons eu un départ solide, nous avons bien développé la voiture, un peu moins sur la fin mais le redressement pour les dernières courses nous donne maintenant une grande motivation pour continuer en 2024 », a déclaré le patron d'Aston Martin dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Mike Krack veut désormais qu'Aston Martin franchisse un cap supplémentaire.

«Nous devons essayer d’améliorer notre voiture par rapport à l’année dernière»