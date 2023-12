F1 : Fernando Alonso fait une grande annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison impressionnante, Fernando Alonso a terminé quatrième au classement pilotes. Toutefois, Aston Martin a connu une seconde partie de saison bien moins régulière. Une situation qui pourrait susciter des doutes concernant la capacité de l'écurie de Silverstone à redresser la barre. Mais l'Espagnol est à l'inverse très optimiste.

En optant pour Aston Martin alors qu'il aurait pu prolonger chez Alpine, Fernando Alonso a probablement fait le bon choix comme en témoigne son excellente saison conclue à la quatrième place du classement pilotes avec notamment 8 podiums à la clé. Cependant, alors qu'Aston Martin était clairement la deuxième force du plateau durant une bonne partie du début de saison, plusieurs écuries ont fait leur retard à l'image de McLaren, Ferrari ou encore Mercedes. Par conséquent, Fernando Alonso a connu une seconde partie de saison moins régulière. Mais il est persuadé que cela fait changer en 2024.

F1 - Ferrari : Un pilote réclame un gros contrat https://t.co/xTndk8aotQ pic.twitter.com/SA6nzfgr8V — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Alonso très optimiste pour 2024

« Je pense que c’était une petite conséquence du développement de la voiture. Mais c’est la même chose pour tout le monde lorsque vous essayez d’optimiser les performances de la voiture : vous devez sacrifier certains domaines pour gagner dans d’autres. Alors, vous commencez à rétrécir la fenêtre, le champ d’action. Mais nous avons aussi quelques idées pour l’année prochaine et tout devrait aller mieux. Il y a des indications claires sur certaines parties de la voiture qui montrent qu’elles ont été sous-performantes sur quelques épreuves », lance le double champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Tout devrait aller mieux»