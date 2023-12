«Un risque calculé», le pari gagnant de Red Bull

La rédaction

En perte de vitesse après plusieurs années de galère avec Renault au milieu des années 2010, l'écurie Red Bull s'est finalement trouvé un autre partenaire en 2018 : Honda. Et force est de constater que le mariage est réussi entre l'écurie britannique et le motoriste japonais.

Depuis plusieurs années déjà, l'écurie Red Bull brille de mille feux. Meilleur constructeur ces deux dernières saisons notamment, l'écurie britannique, portée par Max Verstappen, triple champion du monde en titre, a encore de belles années devant elle. Pourtant, le destin de Red Bull aurait pu être ô combien différent. Dépassée par le passage à l'ère hybride à partir de 2014, l'écurie était au bord du gouffre avec le motoriste français Renault.

« Nous avons décidé de nous lancer, tout s’est bien passé »

Au bout du compte, après plusieurs années de galère avec Renault, Red Bull a trouvé un partenaire idéal en Honda, qui lui a notamment permis de connaître le succès en 2019 et les titres depuis 2021. Un pari gagnant. « Puis Honda est arrivé. C’était un risque, mais un risque calculé. Nous avons d’abord fait une saison avec Toro Rosso, le moteur s’améliorait de plus en plus. Les gars de Honda avaient autant investi que nous pour que ça marche. Le produit fonctionnait, leur héritage dans le sport était fantastique. Nous avons décidé de nous lancer, tout s’est bien passé. Il n’y avait rien à perdre. Le moteur n’était pas pire que celui de Renault, et ils étaient prêts à s’engager beaucoup plus » , a déclaré Christian Horner, boss de Red Bull, dans des propos relayés par nextgen-auto.com .

« Chaque année les gars de Renault nous promettaient mieux »