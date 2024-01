F1 : Un crack quitte Alpine, Verstappen s'enflamme

Arnaud De Kanel

Après un long bras de fer juridique, Oscar Piastri obtenait gain de cause en 2022, ce qui lui avait permis de quitter Alpine pour rejoindre McLaren. Auteur d'une première saison réussie, l'Australien a confirmé tout le bien qu'on disait de lui. Max Verstappen le sent même capable d'aller chercher des succès.

L'avenir s'annonce radieux pour Oscar Piastri. Pour sa première saison en Formule 1, le pilote australien a fait forte impression. Il a notamment offert une belle résistance à Max Verstappen lors de certaines courses en fin de saison. Invité à donner son binôme idéal, le triple champion du monde a avoué qu'il aimerait faire équipe avec Lando Norris. Mais s'il se retire de l'équation, Verstappen trouve que le duo parfait est composé de Norris et de Piastri.

Norris, coéquipier idéal selon Verstappen

« Ma dream team ? Il faut choisir dans le peloton actuel des pilotes ? Je ne le sais pas. Tout le monde fait bien des choses différentes dans des voitures différentes. J’ai du mal à en choisir un car il y a tellement de bons pilotes en ce moment. Puis-je me choisir ? (rires) Si oui, alors moi-même, et je prendrais Lando Norris à mes côtés. Il est encore jeune, avec une longue carrière devant lui. Et il peut aussi être très, très rapide », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto , qui admire également Oscar Piastri.

«Il gagnera des courses»