F1 : Surprise, Verstappen a déjà tranché pour sa reconversion

Âgé de 26 ans seulement, Max Verstappen, fraîchement sacré champion du monde pour la troisième fois de rang, a encore de belles années devant lui. Malgré tout, le pilote néerlandais de l'écurie Red Bull pense déjà à sa reconversion Après sa carrière professionnelle, Max Verstappen se voit bien devenir directeur d'une écurie.

C'est une question que tout sportif, même à l'aube de sa carrière, se doit de se poser : que faire après ? Du haut de ses 26 printemps, Max Verstappen a encore de belles années devant lui. Malgré tout, le pilote néerlandais de l'écurie Red Bull n'a pas hésité à se tourner vers le futur, lui qui est sous contrat avec l'écurie autrichienne jusqu'en 2028.

«Je veux donner une chance à des pilotes talentueux»

En effet, pour Max Verstappen, son avenir est en effet déjà tout tracé. « Je ne veux pas nécessairement piloter moi-même, mais je veux construire quelque chose de grand et donner une chance à des pilotes talentueux. Cela ne veut pas dire que je veux les emmener en Formule 1, mais je veux les aider à progresser en compétition. Il y a tellement de séries dans le sport automobile où l’on peut s’amuser et réussir. Et en tant que pilote professionnel, on peut aussi en vivre. Pas seulement en Formule 1 » , a-t-il confié auprès du quotidien suisse Blick .

«Je serai certainement un patron sans conneries !»