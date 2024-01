F1 : Verstappen explose tout le monde, il raconte pourquoi

Jean de Teyssière

Comment expliquer une telle domination ? La saison 2023 a été celle de Red Bull avec la quasi totalité des courses remportées. Seul le Grand Prix de Singapour a été gagné par une autre écurie que Red Bull. Max Verstappen attend la saison 2024 de pied ferme et explique comment l'écurie autrichienne a été si performante la saison dernière.

En 2023, Max Verstappen et Red Bull ont écrasé le championnat du monde de Formule 1. Sur les 22 Grands Prix à l'affiche, Red Bull en a remporté 21 et Max Verstappen 19. Il n'y a que Ferrari et Carlos Sainz qui sont parvenus à empêcher Red Bull de réaliser un sans-faute. Une saison qui reste historique pour Red Bull et qui est expliquée par le triple champion du monde néerlandais.

«Nous nous en sortions toujours bien sur les réglages»

Max Verstappen a tenté d'expliquer les raisons de la domination de Red Bull en 2023, dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « Nous nous en sortions toujours bien sur les réglages. A part sur une course (Singapour). D’autres voitures peuvent avoir leurs pics de performances. Par exemple, ils sont bons sur les circuits urbains, mais faibles dans les virages rapides. Ou l’inverse. En moyenne, notre voiture était juste très équilibrée et très bonne. Je ne dirais pas que nous sommes nettement meilleurs que les autres sur les tronçons à grande vitesse. McLaren y était également très bonne. Nous ne sommes pas beaucoup meilleurs dans les virages à vitesse moyenne. Mais notre voiture est polyvalente. Ça compte. Et il semble que nous nous en sortions plutôt bien en course et que nous gérions mieux nos pneus. »

