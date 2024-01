F1 : Ferrari réalise l’exploit face à Red Bull, il s’explique

Benjamin Labrousse

Cette année 2023 aura été marquée par l’hégémonie de Red Bull, qui a remporté 21 des 22 Grand Prix disputés. Seul Carlos Sainz à Singapour aura réussi à devancer l’écurie de Max Verstappen. En effectuant le bilan de ses prestations de la saison, le pilote Ferrari a confié à quel point cette victoire face à Red Bull avait été importante.

Ferrari aura connu une saison en dents de scie. Très en difficulté lors des premiers Grand Prix, la Scuderia est finalement montée en puissance. Rapide en qualification, l’écurie italienne n’a cependant jamais pu résister aux assauts de la RB-19 de Red Bull. Mais Ferrari aura saisi sa chance à Singapour, lorsque Max verstappen et Sergio Perez ont été en grande difficultés. Pour son 2ème succès en carrière, Carlos Sainz a permis à Frédéric Vasseur d’obtenir sa première victoire chez Ferrari.

« 2023 a été une année plus solide que 2022 »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Carlos Sainz est revenu sur sa saison : « 2023 a été une année plus solide que 2022. Ma meilleure année en F1 ? Pas encore. Il y a eu des saisons comme 2019 où j’étais encore meilleur. Il reste des choses dans les voitures de F1 de cette génération, depuis 2022, que j’ai du mal à comprendre pleinement et à maximiser en termes de pilotage et de réglage de la voiture » .

« Nous sommes restés calmes et l’équipe a fait un travail parfait »