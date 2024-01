F1 : Verstappen veut apporter son aide pour une révolution

Jean de Teyssière

Champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive, Max Verstappen prend du repos avant de reprendre le volant lors d'un Grand Prix le 2 mars prochain à Bahrein. Depuis 2021, le format sprint n'a fait qu'évoluer mais il n'est pas encore parfait, vu le nombre de critiques émises par les pilotes. Max Verstappen en fait partie mais voyant que ce format ne partira pas, il s'est exprimé sur les choses à changer ou non pour ces courses de sprint plus intéressantes.

Pas habitué à avoir la langue dans sa poche, Max Verstappen sait également être lucide et proposer des idées d'améliorations. Le format sprint, nouveau depuis trois ans évolue sans cesse et n'est pas encore parfait. Malgré les multiples critiques de Verstappen à l'égard de ce nouveau format, le Néerlandais apporte également sa pierre à l'édifice pour améliorer les sprints.

«C’est vraiment nul»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen évoque le format sprint : « Si vous vous êtes trompé ne serait-ce qu’un peu lors des Libres dans vos réglages, vous êtes coincé avec cette configuration pour le reste du week-end sprint. C’est vraiment nul. Nous avons eu de très bons week-ends sprint cette année, mais je n’étais pas entièrement satisfait. Prenez la hauteur de caisse à Austin. Mercedes et Ferrari n’ont pas volontairement réglé leurs voitures trop bas. Mais une fois que vous prenez le mauvais virage en termes de réglages, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Tout au plus, vous pouvez forcer un peu les choses avec la pression des pneus. Mais si les valeurs prescrites sont déjà très élevées, alors vous êtes foutu. »

«Il faut remettre la vraie qualification le samedi»