F1 : Une star veut revenir chez Red Bull

Arnaud De Kanel

De retour en Formule 1 après une courte pause de six mois, Daniel Ricciardo va démarrer 2024 non loin de chez Red Bull puisqu'il pilotera pour Alpha Tauri. Heureux d'avoir retrouvé un baquet assez rapidement, le pilote australien, véritable star du paddock, ambitionne malgré tout de revenir dans l'écurie autrichienne.

Daniel Ricciardo a retrouvé son fameux sourire. Non-retenu par McLaren pour 2023, le pilote australien s'était contenté d'un rôle de réserviste chez Red Bull. Rôle qui a depuis évolué puisqu'il a remplacé Nyck de Vries chez AlphaTauri en cours de saison. Il a d'ailleurs été reconduit pour 2024 et il se veut assez optimiste, tout en gardant dans un coin de sa tête un rêve : revenir chez Red Bull.



«Mon rêve, c’est Red Bull»

« Je suis très enthousiaste pour ce qui nous attend. Et je sais que si je peux faire du bon travail ici, cela pourrait potentiellement m’ouvrir des portes. Mon rêve, c’est Red Bull. C’est donc la phase dans laquelle je me trouve en ce moment. Et je me traite un peu comme je le faisais au début de ma carrière. J’ai une échelle à gravir et je ferai tout ce que je peux pour y parvenir », a déclaré Daniel Ricciardo dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il compte tout faire pour.

«C’est comme une deuxième chance»