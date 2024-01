F1 : Red Bull met la pression sur Ferrari

Jean de Teyssière

En 2022, Ferrari avait très bien commencé la saison avec Charles Leclerc qui avait réussi à remporter deux des trois premiers Grands Prix. Vice-champion du monde à la fin de l'année, le Monégasque a cru pouvoir embêter Red Bull sur la durée, mais l'écurie autrichienne a été trop forte. En 2023, Ferrari a eu du mal à exister, ne remportant qu'une seule course, à Singapour. Pour Christian Horner, le directeur de Red Bull, la pression sur la Scuderia sera très forte en 2024.

Difficile de prédire comment se déroulera la saison 2024 de Formule 1. Red Bull, au vu de la saison exceptionnelle réalisée l'année dernière sera au rendez-vous, tandis que les écuries comme Mercedes et Ferrari pourraient faire des progrès pour se rapprocher encore un peu plus de leur concurrent.

«La pression est là maintenant sur eux, elle est encore plus brutale»

Christian Horner, le directeur de Red Bull, a mis la pression sur Ferrari avant le début de la saison. Ses propos sont rapportés par N extgen-auto.com : « Ferrari n’a remporté aucun championnat depuis qu’elle a remporté celui des constructeurs en 2008, tandis que Kimi Raikkonen a été le dernier champion du monde des pilotes de l’équipe en 2007, si mes souvenirs sont bons. Les tifosi trouvent certainement le temps long, comme les médias là-bas. Le début de 2022 leur a donné de l’espoir et nous comptions aussi avoir une année plus difficile. La pression est là maintenant sur eux, elle est encore plus brutale. »

«Les attentes seront très élevées à leur égard l’année à venir»