F1 : Coup dur pour Verstappen, il bluffe Red Bull

Jean de Teyssière

Entre le 7 mai et le 26 novembre 2023, Max Verstappen a remporté toutes les courses. Sauf une. A Singapour, le Néerlandais a vu Carlos Sainz et Ferrari passer la ligne d'arrivée en premiers et mettre fin à la volonté de Red Bull de faire un sans faute. Gagnant de 19 courses sur 22, Verstappen a tout de même vécu une saison historique, mais si la défaite à Singapour l'a tellement frustré qu'il a bluffé Red Bull lors de la course suivante au Japon.

Il ne faut pas énerver Max Verstappen. En 2023, le pilote Red Bull a été intouchable, en remportant 19 courses sur les 22 Grands Prix à l'affiche. Le pilote néerlandais et Red Bull n'ont manqué qu'une seule course, à Singapour, les empêchant de faire un sans-faute cette saison. Une défaite qui a beaucoup frustré Verstappen.

«Il m’a dit qu'il allait gagner cette course avec 20 secondes d’avance»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull, raconte les moments qui ont suivi la défaite de Max Verstappen à Singapour : « Ce qui m’a le plus intéressé, c’est l’ampleur de la frustration, mais aussi de la douleur que Max a ressentie en ne gagnant pas cette épreuve. Lorsqu’il est arrivé au Japon, il était vraiment motivé, probablement le plus motivé que j’aie vu ces dernières années, il voulait vraiment marquer le coup à Suzuka. J’ai voyagé avec lui de Tokyo à Suzuka et il m’a dit ’je vais gagner cette course avec 20 secondes d’avance’. Son tout premier tour aux essais avec un train de pneus durs a été tout simplement stupéfiant. Il était 2,5 secondes plus rapide que n’importe qui d’autre. »

«C’était l’une des meilleures performances que j’ai pu voir d’un pilote»