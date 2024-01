F1 : Hamilton, Alonso… Perez humilié par les pilotes

Arnaud De Kanel

Dauphin de Max Verstappen à l'issue d'une saison qui fut compliquée pour lui, Sergio Perez a perdu du crédit aux yeux de Red Bull mais également aux yeux des pilotes. Invités à classer les dix meilleurs de la saison, ces derniers n'ont classé le Mexicain qu'en dixième position malgré sa deuxième place au championnat.

Sergio Perez a terminé cette saison vidé émotionnellement et physiquement. Le pilote mexicain a sombré dans sa bataille avec Max Verstappen mais il a tout de même rempli son contrat en terminant dauphin du Néerlandais. Mais les pilotes ne l'ont pas récompensé, et ils l'ont même en quelques sortes humilié.

F1 : Surprise, il lâche une punchline sur Verstappen https://t.co/XCe3T8m9aC pic.twitter.com/7x164gepTT — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Perez 10ème meilleur pilote de la saison selon ses pairs

La semaine passée, la Formule 1 a publié, sur son site officiel, le classement des dix meilleurs pilotes de la saison. Un classement réalisé par les pilotes eux-mêmes et qui réserve quelques surprises. Treizième au classement pilote, Alexander Albon se classe notamment septième, tandis que Pierre Gasly occupe la neuvième place et que le rookie Oscar Piastri s'adjuge la huitième. Ils devancent donc Sergio Perez, classé seulement dixième malgré sa deuxième place au championnat. Une position un peu humiliante pour le pilote mexicain, vice-champion du monde. D'ailleurs, cette saison plus que contrastée de Perez devrait lui coûter son baquet en 2025 selon Mika Häkkinen.

«Je pense que c'est hautement improbable»