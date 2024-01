F1 : Surprise, il lâche une punchline sur Verstappen

La rédaction

Intraitable la saison dernière, Max Verstappen, qui a remporté 19 des 22 Grands Prix, a été sacré champion du monde pour la troisième fois d'affilé. Si son talent en tant que pilote est indéniable, le Néerlandais est surtout bien aidé par la qualité du véhicule. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le manager d'Haas, Gunther Steiner, qui ne croirait pas à une victoire du Néerlandais au volant d'une monoplace de son écurie.

Alors que le début de saison laissait entrevoir une bataille féroce pour le titre de champion du monde, Max Verstappen a rapidement calmé les ardeurs. Victorieux sur 19 des 22 Grands Prix la saison passée, le pilote de l'écurie Red Bull s'est offert un troisième titre de champion du monde consécutif.

Verstappen, véritablement le meilleur pilote du monde ?

Bien que son sacre ne souffre d'aucune contestation possible, Max Verstappen est-il véritablement le meilleur pilote au monde ? En tout cas, c'est un débat qui alimente de nombreuses bouches depuis plusieurs temps. Car pour un bon nombre d'observateurs et suiveurs, les meilleurs pilotes de Formule 1 ne seraient pas capable de remporter la moindre course au volant d'une voiture aux qualités «inférieures». Est-ce également le cas pour le triple champion du monde en titre, intraitable au volant de sa Red Bull ?

« Même si vous mettiez Max dans notre voiture, nous ne gagnerions pas »