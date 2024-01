F1 : Le boss de Mercedes fait son mea-culpa

Jean de Teyssière

Depuis 2021 et la fin de saison historique à Abu Dhabi, qui a sacré Max Verstappen pour la première fois de sa carrière aux dépens de Lewis Hamilton, Mercedes n'est plus parvenu à jouer les premiers rôles. La faute à une monoplace qui n'était pas aussi bonne que les autres années et qui a été confirmée en 2023. Une double erreur, assumée et reconnue par Toto Wolff, le directeur de Mercedes.

En deux ans, Mercedes n'a remporté qu'une seule course, par George Russell, au Brésil, en 2022. Sinon, rien. Une anomalie quand on sait à quel point Mercedes a été performante durant huit saisons consécutives, marquées par sept titres de champion du monde de pilote et huit de constructeurs. Mais Mercedes a fait deux erreurs et le directeur de l'écurie allemande, Toto Wolff les a reconnues.

«Cela fait deux grosses erreurs en deux ans»

Interrogé sur les raisons de la baisse de régime de Mercedes depuis deux ans, le directeur de l'écurie allemande, Toto Wolff, y a répondu dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « L a W13 a été la plus grosse erreur de ces dernières années. Nous avons adopté la mauvaise approche pour construire la voiture pour la saison 2022, ce n’était pas la bonne voie. Confirmer ce concept en 2023 était la deuxième grosse erreur, mais je défends cette décision, étant donné que nous avions gagné au Brésil. Chaque équipe aurait considéré ce week-end réussi comme point de départ pour la nouvelle saison. Plus de la moitié de l’équipe était convaincue que la situation s’améliorait. Mais cela fait deux grosses erreurs en deux ans. »

«Parfois je dépasse les bornes»