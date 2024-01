F1 : Bouleversement annoncé chez Red Bull ?

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Formule 1 a été la vitrine de la domination de Red Bull et de Max Verstappen. Hormis Carlos Sainz à Singapour, toutes les courses ont été remportées par l'écurie autrichienne. Sergio Pérez a réussi à tirer son épingle du jeu en début de saison en remportant deux courses sur les quatre premiers Grands Prix avant de retourner dans le rang. Souvent critiqué chez Red Bull, il devrait être peu probable de voir le Mexicain s'installer dans la monoplace de Red Bull en 2025.

L'année 2023 de Sergio Pérez avec Red Bull n'a pas été extraordinaire. Malgré deux victoires en début de saison, le Mexicain n'a pas réussi à dompter la monoplace et a rapidement laissé filer Max Verstappen vers le titre. Son avenir est en suspens chez Red Bull, surtout que son contrat expire en fin d'année 2024.

«Sergio Perez est plus lent que Max Verstappen»

Mika Hakkinen, double champion du monde de Formule 1 en 1998 et 1999 évoque, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , l'avenir de Sergio Pérez chez Red Bull. Il confie alors : « Habituellement, l’un ou l’autre des pilotes est plus lent. Dans ce cas, Sergio Perez est plus lent que Max Verstappen. Cela a été assez clair ces derniers temps. Si le coéquipier le plus lent accepte la situation, est capable de bien communiquer avec les médias et l’équipe, est capable de développer la voiture, est motivé et peut rester à trois ou quatre dixièmes du plus rapide, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que c’est une situation acceptable. »

«L’avenir de Perez est-il chez Red Bull ? C’est hautement improbable»