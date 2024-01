F1 : Grande révélation sur l'état de Schumacher

La rédaction

Victime d'un grave accident de ski il y a dix ans, Michael Schumacher n'a toujours pas retrouvé la totalité de ses moyens mentaux et physiques. Malgré tout, la santé de l'ancien champion du monde semblerait s'améliorer au fil du temps. Tout en se montrant prudent dans ses propos, Johnny Herbert, ex-pilote de F1, aurait entendu de bonnes nouvelles concernant l'état de Michael Schumacher.

C'était il y a un peu plus de dix ans maintenant. Alors qu'il skiait dans les alpes françaises, Michael Schumacher a été victime d'une grave chute, dont il garde encore de graves séquelles. Et depuis ce drame, l'ex-pilote allemand n'a plus fait d'apparition en public. De ce fait, son état de santé suscite la plus grande interrogation.

«J'ai entendu dire, par des membres de la F1, qu'il s'asseyait à la table pour le dîner»

Une chose est sûre, Schumacher continue de recevoir des soins à son domicile et n'a pas retrouvé la totalité de ses moyens mentaux et physiques, comme l'a récemment déclaré son frère aîné, Ralf. Mais, de son côté, Johnny Herbert, ancien pilote de F1, aurait reçu une plutôt bonne nouvelle au sujet de l'ancien champion du monde allemand. « J'ai entendu dire, par des membres de la F1, qu'il s'asseyait à la table pour le dîner, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne peux que lire entre les lignes. Nous n'avons pas beaucoup entendu parler de la famille et c'est compréhensible. Cela a toujours fait partie des habitudes de Michael et de sa famille de tout garder très privé, très secret » , a-t-il indiqué auprès de BettingSites .

«Nous aimerions tous savoir que les choses évoluent de manière positive»