F1 : Les pilotes enragent, le boss de Ferrari a la solution

La saison dernière, l'enchaînement des destinations éloignées les unes entre les autres avait soulevé la gronde de nombreux pilotes. Cette saison, la Formule 1 affichera un calendrier inédit à 24 courses avec notamment un enchaînement Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi. Pour le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, cela ne devrait pas poser de soucis, à condition que les écuries parviennent à mieux s'organiser en interne.

C'est un changement qui a fait beaucoup jaser. Au mois de juillet dernier, la Formule 1 a annoncé le nouveau calendrier pour la saison 2024, comportant 24 courses. Un nombre jugé beaucoup trop élevé pour beaucoup d'observateurs. L'an dernier déjà, le dernier enchaînement Las Vegas-Abu Dhabi avait suscité la colère de nombreux pilotes, tels que Max Verstappen qui estimait notamment « que les 12 heures de décalage horaire et les horaires complètement différents des courses, ça fait un peu beaucoup » .

«Nous devons avoir la meilleure approche pour les mécaniciens»

Mais pour Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, il n’est pas impossible de gérer cette situation, à condition seulement de mieux organiser les équipes. « Nous devons avoir la meilleure approche pour les mécaniciens, car cela fait partie de la performance et de la fiabilité. Il n’est pas étrange qu’il y ait eu plus d’erreurs dans les arrêts aux stands à Abu Dhabi que dans d’autres courses. Je pense que tout le monde était épuisé. Cela signifie que nous devons réfléchir à la possibilité d’avoir une rotation des mécaniciens, ou de garder certains mécaniciens pour les courses et d’avoir un autre groupe de mécaniciens à l’usine. Ils s’occuperaient des voitures lorsqu’elles sont de retour à l’usine. Je pense qu’il y a de la place pour faire quelque chose, qu’il y a de la place pour mieux gérer les choses » , a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Cela permettra à certains mécaniciens et pilotes de rester de ce côté du monde»