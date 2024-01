F1 : Grand retour chez Red Bull, le boss jubile

Jean de Teyssière

Après le départ de Nick De Vries de l'écurie AlphaTauri, Daniel Ricciardo est venu le remplacer. L'ancien pilote de Red Bull a donc remis un pied dans cette galaxie, cinq ans après l'avoir quittée. L'Australien a participé à la moitié de la saison dans l'écurie sœur de Red Bull et y restera en 2024, pour le plus grand bonheur de Christian Horner.

La saison 2023 de Red Bull a été fantastique, avec un Max Verstappen record qui a remporté son troisième titre de champion du monde. Celui qui était un temps le coéquipier de Daniel Ricciardo a bien changé et l'Australien est désormais pilote titulaire de l'écurie AlphaTauri, petite sœur de Red Bull. Un retour qui promet, lui qui a retrouvé le goût de la course automobile.

«C’est formidable de revoir Ricciardo en F1»

Christian Horner, dans des propos relayés par nextgen-auto.com , est revenu sur le retour de Daniel Ricciardo au sein de la galaxie Red Bull, lui qui a rejoint AlphaTauri en milieu de saison dernière : « Il a donné une direction technique à l’équipe grâce à l’expérience qu’il avait et cela a vraiment profité à l’équipe AlphaTauri. C’est formidable de revoir Daniel en F1. C’est quelque chose que j’avais très envie de voir et j’avais envie de le ramener dans le giron Red Bull au cours de l’hiver dernier. »

«Il a très bien piloté en 2023»