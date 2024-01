F1 : Il fait tomber Red Bull et jubile

Arnaud De Kanel

Sur une série de 14 victoires en 2023, Red Bull était stoppée dans son élan par Ferrari et son pilote Carlos Sainz. L'Espagnol s'était montré impérial à Singapour pour signer la deuxième victoire de sa carrière. Il est toujours aussi fier d'avoir été le seul à battre l'écurie autrichienne lors de la saison écoulée.

En 22 Grands Prix disputés en 2023, Red Bull a triomphé à 21 reprises. Une domination tout simplement écrasante de la formation autrichienne qui aurait pu réaliser un 100% sans Carlos Sainz. En effet, le pilote Ferrari a gagné à Singapour, devenant ainsi le seul pilote à gagner en 2023 sans être au volant d'une Red Bull. Une fierté pour lui.



«Cela me rend fier de moi-même et de l’équipe»

« C’est quelque chose dont je suis fier, cette victoire. Plus que d’être le seul (hors Red Bull), parce qu’il aurait été très facile, sous la pression de ce moment, d’essayer quelque chose de différent pour gagner. Au lieu de cela, nous sommes restés calmes et l’équipe a fait un travail parfait aux arrêts au stand, avec la stratégie. En ayant la pression de savoir que c’était probablement la seule opportunité de gagner une course, nous avons réussi. Nous n’avons rien raté. Cela me rend fier de moi-même et de l’équipe », a déclaré Carlos Sainz dans un entretien accordé à AS . Sa saison s'est pas mal terminée puisqu'il a perdu trois places au championnat du monde lors de la dernière course, à Abu Dhabi.

Sainz chute à Abu Dhabi