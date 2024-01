F1 : Révolution chez Alpine, il annonce la couleur !

Benjamin Labrousse

En juillet dernier, une révolution a eu lieu chez Alpine, alors que le directeur d’écurie Otmar Szafnauer a été remercié après un début de saison raté. Si depuis, les résultats de l’écurie française se sont légèrement améliorés, ces derniers restent en deçà des attentes. Nouveau directeur d’Alpine, Bruno Famin a fait part d’importantes ambitions pour 2024.

Un duo 100% français. Avec son binôme Esteban Ocon - Pierre Gasly, Alpine espérait au début de l’année 2023, s’affirmer comme l’une des écuries en pleine ascension au sein du paddock. Malheureusement, la formation alors dirigée par Otmar Szafnauer a connu un début d’année très compliqué. Dès juillet, Szafnauer, mais aussi l’ex PDG d’Alpine Laurent Rossi, ont été remerciés. Successeur du Roumano Américain, Bruno Famin espère pouvoir améliorer les résultats de l’écurie basée à Enstone en 2024.

F1 : Gasly en rajoute une couche sur Ocon https://t.co/EDg4uHjjio pic.twitter.com/MUiQrdoHvr — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« Vous devez aligner les planètes »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Bruno Famin explique la nécessité de bonnes conditions pour Alpine en 2024 : « Vous devez aligner les planètes, nous devons être bons dans l’extraction des performances de la voiture, nous devons être bons dans le développement de la voiture et dans le développement du moteur. Même si nous n’avons pas le meilleur moteur – et que nous n’avons pas la meilleure voiture – je pense que nous pouvons aligner les planètes pour avoir une très bonne voiture et obtenir de bons résultats » .

« Je ne veux pas fixer un objectif qui ne sera pas atteint »