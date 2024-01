F1 : La fortune de Max Verstappen

Arnaud De Kanel

En prolongeant jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen s'est assuré un bel avenir, aussi bien sportif que financier. Présent en Formule 1 depuis l'âge de 17 ans, le Néerlandais a déjà accumulé des revenus conséquents et c'est donc parti pour durer. A terme, il pourrait même devenir milliardaire selon un expert en affaires de la F1.

Max Verstappen estime avoir quasiment tout vu en Formule 1. Le triple champion du monde a tout connu dans la catégorie reine qu'il a rejoint très tôt, à 17 ans seulement, et il ne compte pas y faire de vieux os puisqu'il laisse planer le doute quant à son futur dans la discipline. En effet, Verstappen a de grandes chances de quitter la F1 à l'issue de son contrat avec Red Bull, en 2028. D'ici là, il pourrait devenir milliardaire grâce à tous les revenus engendrés depuis ses débuts.



F1 - Ferrari : Il vend la mèche pour l'avenir d'un pilote depuis le Dakar https://t.co/STjbFoD1c5 pic.twitter.com/TAmqHpkEf9 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«Des centaines de millions d’euros de revenus au cours de sa carrière jusqu’à présent»

Mark Gallagher est de cet avis. « Il pourrait devenir le premier pilote de Formule 1 valant un milliard d’euros. La raison pour laquelle je dis cela est parce que vous n’avez vraiment pas besoin de rester assis très longtemps devant une calculatrice pour comprendre cela. Il est en Formule 1 depuis l’âge de 17 ans, et même si vous tracez une sorte de trajectoire relativement modeste en termes de salaire, il se situe déjà dans les neuf chiffres - des centaines de millions d’euros de revenus au cours de sa carrière jusqu’à présent », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Et la fortune de Max Verstappen va logiquement continuer de croitre.

«Il a la tête sur les épaules pour faire fructifier ses gains»