F1 : Le clan Verstappen fait une annonce pour son avenir

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a grandi dans le giron Red Bull et il continuera au moins jusqu'en 2028. La suite, elle, pourrait s'écrire dans une nouvelle écurie ou bien dans une autre discipline que la Formule 1 comme le Néerlandais l'a souvent rappelé. Une seule chose est sûre pour l'heure : Verstappen n'écoutera pas les propositions avant la fin de son contrat.

La légende continue de s'écrire pour Max Verstappen ! Vainqueur de son troisième titre mondial consécutif, le Néerlandais doit une fière chandelle à Red Bull, l'écurie qui lui fait confiance depuis ses débuts. Verstappen la rend bien cette confiance, aussi bien en piste qu'en dehors puisqu'il a signé un contrat longue durée jusqu'en 2028 et qu'il ne compte pas étudier d'éventuelles propositions d'équipes concurrentes avant cette date si l'on en croit son manager, Raymond Vermeulen.



F1 : Verstappen a fait un prédiction pour Leclerc https://t.co/6YZ39yeO7g pic.twitter.com/Dw9ie08DFx — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

«Nous nous en soucierons en 2028»

« Pourquoi Max changerait-il de voiture maintenant ? Cela ne nous intéresse pas. Mais le monde est petit, tout et chacun se parle, mais nous avons un engagement jusqu’en 2028. Et comme vous pouvez le voir, Max est sa meilleure situation, il conduit sans pression. Nous nous en soucierons en 2028. Peut-être que Max sera le premier pilote à commencer et à s’arrêter dans la même équipe [Toro Rosso puis Red Bull, ndlr]. Cela pourrait être une autre histoire écrite par Verstappen.. . », a déclaré Raymond Vermeulen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je pense qu’il y a encore beaucoup à venir»