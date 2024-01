F1 : Chez Ferrari, il tente d’imiter Verstappen

Jean de Teyssière

En Formule 1, nombreux sont les pilotes qui épient les moindres faits et gestes des meilleurs lors des courses pour s'améliorer. C'est le cas de Carlos Sainz. Le pilote Ferrari, qui est le seul à avoir remporté un Grand Prix avec une autre écurie que Red Bull en 2023, en fait partie et a avoué regarder comment conduisent Max Verstappen, Charles Leclerc ou encore Lewis Hamilton.

Les caméras embarquées présentes dans les voitures des pilotes offrent un sacré divertissement à ceux qui les visionnent. Mais elles donnent aussi des indices pour les pilotes rivaux. Disponibles facilement, ces images peuvent permettre à de nombreux pilotes d'observer les comportements des meilleurs, pour essayer de piocher ça et là des astuces pour mieux conduire.

«Je regarde évidemment toujours Max Verstappen»

Carlos Sainz a marqué la saison 2023 en étant l'unique pilote ne courant pas pour Red Bull à avoir réussi à remporter un Grand Prix. Il est seul à avoir battu Max Verstappen et Sergio Pérez, lors du Grand Prix de Singapour. Un succès qui passe peut-être par les nombreuses heures de visionnages d'images, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je pense qu’il y a toujours des pilotes qui font des choses différentes. Pour vous dire la vérité, je regarde évidemment toujours Max Verstappen parce que c’est celui qui est généralement le plus rapide pour essayer de m’approcher de ce qu’il fait, mais je regarde aussi beaucoup Lando Norris. »

F1 : Verstappen veut apporter son aide pour une révolution https://t.co/zAH5LeQGZJ pic.twitter.com/V5DbCWQA8I — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Verstappen n'est pas le seul que regarde Sainz