F1 : Viré, il lâche un tacle inattendu à Alpine

Benjamin Labrousse

En juillet dernier, Alpine provoquait un coup de théâtre en décidant de limoger son directeur d’équipe Otmar Szafnauer. Les résultats n’étaient pas au rendez-vous au sein de l’écurie française, et le Roumano Américain en a fait les frais. Pourtant, Szafnauer estime ne pas avoir eu assez de temps chez Alpine, et pensait aller dans la bonne direction.

Cette saison, Alpine ne se sera pas réellement montrée à la hauteur. Pour la première année du tandem 100% français Esteban Ocon - Pierre Gasly, l’écurie basée à Enstone aura déçu, notamment en début de saison. Sous la direction d’Otmar Szafnauer, Alpine a connu un début d’année 2023 très compliqué, marqué par de nombreux accrochages, parfois entre les deux pilotes français… En juillet dernier, plusieurs membres importants de l’équipe dont le directeur Szafnauer avaient été remerciés…

« On m’a donné 100 courses »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Otmar Szafnauer a affirmé ne pas avoir bénéficié du temps promis par Alpine à sa nomination. « Je suis surtout déçu que nous ayons eu des délais différents pour réussir. On m’a donné 100 courses, ce qui me semblait suffisant, car à raison de 25 courses par saison, 100 courses représentent environ quatre saisons. J’ai participé à 38 courses, puis on m’a annoncé que nous ne progressions pas assez vite et qu’ils voulaient changer les choses. Je sais ce que signifie changer la culture et les performances d’une équipe de Formule 1. Cela prend du temps » .

« Il y a eu beaucoup d’éloges en interne »