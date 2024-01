F1 : Il annonce un coup dur pour Hamilton

Jean de Teyssière

Entre 2014 et 2020, Mercedes et Lewis Hamilton ont dominé outrageusement la Formule 1. Durant ces sept saisons, Lewis Hamilton a remporté six titres de champion du monde de Formule 1, portant son total à sept, après son premier titre en 2008. Après être passé vraiment tout proche de décrocher un huitième titre en 2021, le train semble être passé pour le Britannique qui ne devrait plus être champion du monde à nouveau, selon l'ancien pilote de Ferrari, Eddie Irvine.

Avant le dernier Grand Prix de l'année 2021 à Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient au coude-à-coude, avec le même nombre de points au classement général. Le mieux classé d'entre les deux allait donc devenir champion du monde de Formule 1. Hamilton pour la huitième fois, Verstappen pour la première fois. C'est le Néerlandais qui est sorti vainqueur au terme d'un final d'anthologie. S'agissait-il de la seule, et unique chance d'Hamilton d'être champion du monde pour la huitième fois ?

«L’ère des triomphes de Hamilton et Mercedes est maintenant terminée»

L'ancien pilote de Ferrari, Eddie Irvine, a évoqué le niveau de Mercedes et Hamilton face à celui de Red Bull et Verstappen, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « L’ère des triomphes de Hamilton et Mercedes est maintenant terminée, mais Lewis est toujours un très bon pilote, très concentré sur les objectifs et désireux d’obtenir des résultats. Il fait toujours un excellent travail au volant d’une F1. La comparaison avec Verstappen est également très difficile, car Max est plus jeune, a un peu plus de vitesse et une énorme croyance en ses capacités. »

«Je doute qu'Hamilton puisse remporter à nouveau le championnat»