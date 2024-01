F1 : Accrochage chez Mercedes, le coéquipier d’Hamilton met les choses au clair

Jean de Teyssière

Chez Mercedes, la saison 2023 n'a pas été flamboyant même si l'écurie allemande a tout de même réussi à terminer à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs. À défaut d'avoir remporté un Grand Prix, les pilotes Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton ont été constant dans leurs résultats. S'ils s'accrochent souvent, il n'en demeure pas moins que les deux hommes se font confiance.

En 2023, chez Mercedes, Lewis Hamilton est monté sept fois sur le podium, tandis que George Russell n'a réussi cette performance qu'à trois reprises. Mais de temps en temps, les deux pilotes britanniques se sont accrochés sur la piste, comme au Japon ou au Qatar.

«Nous nous croisons beaucoup et il est le pilote que je croise le plus»

George Russell explique, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , les raisons des quelques accrochages connus en 2023 avec Lewis Hamilton sur la piste : « Je pense que c’est normal quand vous êtes si proches en termes de performances, quand vous faites les mêmes temps au tour ou que vous partez l’un à côté de l’autre sur la grille, vous serez toujours proches. Nous passons toujours en revue nos stratégies lors des réunions. La différence de rythme entre nous deux est nulle. Nous nous croisons souvent au cours d’une saison de 24 courses, à raison d’une moyenne de 60 tours par course, et c’est le pilote avec lequel je me croise le plus. Nous nous croisons beaucoup et il est le pilote que je croise le plus. »

«Je pense aussi que nous nous faisons confiance»