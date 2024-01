F1 : Stupeur chez Red Bull, il défie Verstappen !

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière en 2023, Max Verstappen semble imbattable. Sorti victorieux de 19 des 22 Grands Prix de la saison passée, le pilote de Red Bull domine très nettement la F1. Mais pour 2024, Sergio Pérez a prévu de tout faire pour mettre fin au règne de son coéquipier et rafler sa première couronne.

«C’est mon objectif principal»

« Battre Verstappen en 2024 ? C’est mon objectif principal car j’ai déjà terminé deuxième. Mon principal intérêt est de faire mieux. Je suis conscient du défi que cela représente, mais je dois profiter de l’hiver pour essayer de démarrer la saison en beauté et être capable de maintenir ce niveau de régularité tout au long de la saison » a expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only .

«Il n’y a aucun mal à regarder ce qu’il fait»