F1 : Mercedes fait une annonce, Hamilton va adorer

Arnaud De Kanel

Le travail se poursuit du côté de Mercedes, toujours en pleine conception de la monoplace qui sera sur la grille en 2024, la W15. Directeur des opérations de l’équipe, Rob Thomas a fait le point sur les avancées du développement de la voiture et il a fait part d'un réel enthousiasme au sein de l'usine.

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Mercedes ! Si l'on en croit Rob Thomas, l'ambiance est au beau fixe dans l'usine et les différents employés ressentent une excitation particulière au fur et à mesure que la conception de la W15 avance. Le directeur des opérations de l’équipe a fait part de ses impressions et ça devrait plaire à Lewis Hamilton.

«L’excitation monte au fur et à mesure»

« C’est toujours une période intéressante parce qu’il s’agit d’une période de travail de six jours par semaine, de longues heures, d’obscurité et de froid. Cependant, nous constatons généralement que l’excitation monte au fur et à mesure que nous progressons. Cela commence par la conception, qui passe ensuite à la fabrication ou à l’achat. Et puis on commence à voir des morceaux de nouvelles voitures apparaître un peu partout, ce qui fait parler les gens. Nous organisons de grands événements pour les étapes clés. La mise en route de la voiture, par exemple, est un événement majeur, puis nous procédons au premier essai, et nous communiquons très régulièrement avec les personnes qui participent au programme », a déclaré Rob Thomas dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Mercedes est bien déterminée à renouer avec la victoire en 2024.

«Il n’y a pas deux jours identiques»