F1 : Le boss de Red Bull calme tout le monde

Dominante sur le circuit la saison dernière, la RB 19 a grandement contribué au troisième titre de champion du monde glané par Max Verstappen. La nouvelle monoplace, la RB 20, qui sera utilisée la saison prochaine, est annoncée pour faire des ravages à nouveau. Si Jake Dennis, pilote de développement chez Red Bull, a prédit l'enfer aux concurrent de l'écurie autrichienne, le boss, Christian Horner, a tenu à tempérer ces propos.

Est-ce que l'écurie Red Bull va-t-elle encore survoler la concurrence lors de la saison à venir ? Ultra-dominant l'an dernier grâce à son monoplace, la RB 19, Red Bull s'est offert 21 des 22 Grands Prix (dont 19 pour Max Verstappen). Alors que la saison prochaine débutera le 2 mars avec le GP du Bahreïn, l'écurie autrichienne prépare du lourd avec sa nouvelle RB 20.

«Je pense que ça va être une saison assez ennuyeuse en Formule 1 avec un Max probablement dominant»

Invité à donner un aperçu du développement de celle-ci au simulateur, Jake Dennis, pilote de développement chez Red Bull, a prédit une nouvelle années pleine de succès pour l'écurie autrichienne. « Nous avons à nouveau une voiture de course extrêmement rapide au sein de l’équipe Red Bull. Je m’attendrais à ce que nous redevenions champions, à moins que quelqu’un comme Ferrari ou Mercedes ne parvienne à gagner environ une seconde par tour du jour au lendemain. Je pense que ça va être une saison assez ennuyeuse en Formule 1 avec un Max probablement dominant » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Nous le verrons que lorsque nous serons sur la piste»