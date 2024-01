F1 : Écoeuré par Verstappen, Hamilton veut prendre sa revanche

Pierrick Levallet

Battu par Max Verstappen en 2021, Lewis Hamilton a ensuite vécu un calvaire chez Mercedes. Sixième en 2022 et troisième 2023, le septuple champion du monde entend malgré tout retrouver rapidement les sommets de la F1. Le Britannique serait d'ailleurs toujours motivé et souhaiterait se battre à nouveau contre son rival de chez Red Bull.

Après avoir dominé la F1 d’une main de maître pendant la dernière décennie, Mercedes a mal négocié son virage avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Résultat, Lewis Hamilton a sombré au classement après avoir vu son huitième titre lui échapper en 2021 au profit de Max Verstappen. Sixième en 2022, le septuple champion du monde a redressé la barre en 2023 avec une troisième position au classement général.

Hamilton veut se battre à nouveau contre Verstappen

Mercedes a toutefois encore du chemin à faire pour rattraper son retard sur Red Bull dans la conception de sa monoplace. L’écurie allemande entend malgré tout faire son possible pour revenir au sommet de la F1. James Allison a même révélé que Lewis Hamilton avait toujours faim de victoire et qu’il comptait bien faire tomber Max Verstappen.

«Aucun doute sur sa motivation pour retrouver la victoire»