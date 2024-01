F1 : Viré, il annonce la fin de Verstappen

Jean de Teyssière

Véritable personnage du monde de la Formule 1, Gunther Steiner a été remercié de son poste de directeur de l'écurie Haas. Depuis, l'ingénieur italien donne son avis sur les saisons à venir et estime que Max Verstappen et Red Bull ne réussiront pas une saison aussi dominante que celle connue en 2023. Il voit notamment McLaren revenir fort et avoir une carte à jouer pour la saison à venir.

Max Verstappen et Red Bull avaient un coup d'avance sur les autres écuries en 2022, qui s'est concrétisé en 2023. Max Verstappen a notamment remporté 19 courses sur 22, largement suffisant pour remporter un troisième titre de champion du monde de suite. Mais cette hégémonie pourrait prendre fin plus tôt que prévue.

«Je pense que certaines équipes rattraperont leur retard l’année prochaine»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Gunther Steiner, l'ancien directeur de l'écurie Haas explique que : « Cela se terminera. C’est une période, à mon avis. Je pense que certaines équipes rattraperont leur retard l’année prochaine. Regardez ce que McLaren a fait l’année dernière, ils ont rattrapé leur retard assez rapidement. Dans n’importe quelle compétition, il peut arriver que quelqu’un rattrape son retard, parce que les règlements restent stables. Il y a une limite à ce que l’on peut faire pour se développer et tout le monde arrive à ce point. »

F1 : Ils vont créer la surprise en 2024, Verstappen est prévenu https://t.co/1vNFIRUPAy pic.twitter.com/tAbUrwKY40 — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

«Il y a d’autres bons pilotes et d’autres bonnes voitures, qui vont arriver cette année»