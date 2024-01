F1 : Verstappen rend un bel hommage

Jean de Teyssière

Depuis 2021, Honda travaille étroitement avec Red Bull pour réaliser les assistances techniques et le moteur. En 2026, Honda partira vers d'autres horizons pendant que Ford prendre leur place. Ce départ devrait marquer Max Verstappen, lui qui apprécie beaucoup le travail d'Honda, qui a grandement participé à ce que la monoplace de Red Bull soit aussi performante ces deux dernières années.

En 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1. Si en 2021, son titre a été remporté dans le dernier tour de la dernière course. En 2022 et 2023, la domination du Néerlandais a été impressionnante, avec le point culminant en 2023 puisqu'il a remporté 19 courses sur 22. Une réussite qui doit à leur partenaire depuis 2021, Honda, qui quittera l'écurie autrichienne en 2026.

«Ce sont des gens incroyables, ils sont toujours super polis»

Avant qu'Honda quitte Red Bull, il restera encore deux ans pour que les deux entités travaillent ensemble. Max Verstappen a avoué, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com qu'il appréciait cette cohabitation : « C’est énorme. C’est le châssis et le moteur qui vous permettent de réaliser ce genre de choses. Je suis très heureux de travailler avec Honda. Je l’ai toujours été. Ce sont des gens incroyables, ils sont toujours super polis mais aussi super motivés et toujours prêts à écouter et bien sûr à s’améliorer. »

«Ils auront toujours une place spéciale dans mon cœur»