F1 : Red Bull démarre un projet «complètement fou», Verstappen peut tout perdre ?

Arnaud De Kanel

Red Bull va entrer dans une nouvelle ère en 2026. Pour la première fois de son histoire, la marque autrichienne deviendra motoriste, avec l'aide de Ford, et prend donc un énorme risque en se séparant de Honda, le motoriste qui a écrit sa légende. Ce projet «complètement fou» tel que le décrit Christian Horner pourrait mettre à mal la domination de Max Verstappen.

Christian Horner a hâte d'être en 2026 pour voir les résultats du premier moteur conçu par Red Bull de l'histoire de la F1. Ce nouveau défi l'excite particulièrement mais l'écurie autrichienne part tout de même dans l'inconnu. Les compteurs devraient être remis à zéro par rapport aux autres équipes et Max Verstappen pourrait donc tout perdre. Sur de ses forces, Horner ne semble pas s'en soucier pour le moment.



«Nous allons fabriquer notre propre moteur»

« Je pense qu’il faut être brutalement honnête avec soi-même et qu’il faut parfois sortir de sa zone de confort. Et je pense qu’il y a une différence entre le risque et l’évaluation du risque, et les décisions imprudentes. Il ne faut pas avoir peur de prendre une décision importante, qu’il s’agisse de passer d’un motoriste à un autre. Ou même de prendre la décision la plus importante que nous ayons prise récemment, à savoir de dire ’en tant que filiale d’une société de boissons énergisantes, nous allons fabriquer notre propre moteur. Nous allons affronter Mercedes, Ferrari, Renault, Audi et tout le groupe VW, seuls, en tant que fabricant de moteurs indépendant », a déclaré le directeur de l'écurie autrichienne dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Tout le monde peut être battu»