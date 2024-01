F1 : Alonso se lance un énorme «défi», Hamilton l’humilie déjà

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce est officielle depuis mardi, l'Espagne va avoir un second Grand Prix. En plus de la Catalogne, Madrid organisera également son GP à partir de 2026. Une situation qui ne passera pas inaperçue auprès de certains pilotes dont Carlos Sainz et Fernando Alonso. Le pilote Aston Martin a donc un nouvelle objectif et une ambition supplémentaire pour continuer sa carrière. Cependant, Lewis Hamilton semble intouchable avec ses huit victoires à domicile.

En 2026, l'Espagne aura peut-être deux Grands Prix. En effet, en plus de la course à Montmelo, organisée en Catalogne, la FIA a annoncé qu'à partir de 2026, Madrid aurait également son GP. Un accord pour dix ans a été signé pour le retour de la F1 dans la capitale espagnole pour la première fois depuis 1981. « Les Formule 1 modernes se produisant sur un nouveau circuit dans la capitale espagnole, Madrid, sont une perspective séduisante. Alors que nous nous dirigeons vers l’introduction du règlement de Formule 1 de la FIA pour 2026, qui a été élaboré avec un objectif net zéro carbone d’ici 2030, il est aussi agréable de voir que les organisateurs locaux ont mis l’accent sur la durabilité environnementale dans leurs plans pour leur événement de 2026 », expliquait ainsi Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. Pour le moment, l'Espagne est donc assurée d'avoir un Grand Prix, mais le second est encore incertain puisque le contrat avec l'actuelle course située en Catalogne s'achève justement en 2026.

«Cela pourrait être un défi pour Fernando»

Quoi qu'il en soit, c'est bien la course à Madrid qui récupèrera le titre de Grand Prix d'Espagne. Une perspective qui pourrait bien réjouir Fernando Alonso. L'idée de disputer une course dans les rues de la capitale de son pays où il est une idole a évidement de quoi séduire le double champion du monde qui déclarait l'année dernière qu'il serait « heureux de courir à Madrid si je suis encore ici en 2026. Si je ne suis pas là, je regarderai à la télévision et cela ne changera pas grand-chose ». En effet, son contrat avec Aston Martin s'achève à la fin de l'année 2024 et il faudrait donc prolonger deux ans pour le voir dans les rues de Madrid. Il aura alors 44 ans. Mais Stefano Domenicali, la grand patron de la F1 assure, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , que « cela pourrait être un défi pour Fernando de prolonger sa carrière jusqu’à la course en 2026, quand il aura 45 ans. Pouvez-vous imaginer Fernando gagner à Madrid ? Je ne peux que penser que cela peut arriver ici. Mais cela va dépendre de ses choix. Il est toujours en forme et si le projet Aston Martin continue à progresser, qui sait ? »

Hamilton intouchable sur ses terres

Il faut dire que cela pourrait être l'occasion pour Fernando Alonso de remporter une nouvelle fois son Grand Prix national. Vainqueur à Barcelone en 2006, l'année de son deuxième titre mondial, et en 2013, sa dernière victoire, le pilote espagnol a donc remporté la course sur ses terres à deux reprises. En 2012, Fernando Alonso s'était également imposé à Valence, mais il s'agissait du Grand Prix d'Europe, et n'entre donc pas dans les calculs pour le nombre de victoires dans son Grand Prix national. Par conséquent, s'il poursuit sa carrière jusqu'en 2026, il pourrait avoir l'opportunité de remporter le GP d'Espagne une troisième fois. Néanmoins, ce sera très insuffisant pour égaler le record du maître en la matière à savoir Lewis Hamilton qui s'est imposé à huit reprises à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Dans ce classement des pilotes ayant le plus remporté leur Grand Prix national, Alain Prost est deuxième avec six succès au Grand Prix de France, sur trois circuits différents. Jim Clark complète le podium avec cinq victoires au GP de Grande-Bretagne et devance Juan-Manuel Fangio (4 victoires en Argentine), Nigell Mansell (4 victoires en Grande-Bretagne) et Michael Schumacher (4 victoires en Allemagne). A noter que Max Verstappen s'est imposé trois fois aux Pays-Bas.