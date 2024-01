F1 - Red Bull : Le ton monte avec Verstappen, on sait pourquoi

Benjamin Labrousse

Une nouvelle fois excellent la saison dernière, Max Verstappen a su prouver qu’il était le meilleur pilote actuellement. Toutefois, le Néerlandais peut compter sur une équipe complète autour de lui, à commencer par son ingénieur personnel Gianpero Lambiase. S’ils se sont pris la tête à plusieurs reprises, l’Italien a confié que cela était dû aux caractères opposés des deux hommes. Explication.

Sacré champion du monde pour la troisième année consécutive, Max Verstappen assoit sa domination sur le monde de la Formule 1. Extrêmement appliqué au volant de sa monoplace, le Néerlandais peut également compter sur un soutien hors pair de la part de Red Bull. L’écurie autrichienne met tout en place autour de son champion. Récemment, le directeur Christian Horner confiait que l’ingénieur de Verstappen, Gianpero Lambiase, était le seul du paddock capable de gérer l’égo de champion du pilote de 26 ans.

« Je dois tenir compte de certaines de ses réactions »

S’ils se sont pris la tête à plusieurs reprises ces dernières années, c’est notamment parce que la personnalité de Max Verstappen et de Gianpero Lambiase sont très différentes à en croire l’Italien. « Vous devez comprendre que, oui, nous sommes tous sous pression, mais l’environnement dans lequel il se trouve, et la pression qu’il subit, sont très différents. En outre, je me dis que je suis un homme de 43 ans et qu’il n’est encore qu’un garçon de 26 ans, pour ainsi dire. Je dois tenir compte de certaines de ses réactions » , a confié Lambiase dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

« Il s’agit simplement de comprendre les besoins du pilote »