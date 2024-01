F1 : La stratégie secrète de Ferrari qui veut son «nouveau Schumacher»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Charles Leclerc a prolongé son contrat jusqu'en 2029 chez Ferrari, les négociations pour Carlos Sainz sont beaucoup plus compliquées. Le pilote espagnol pourrait quitter la Scuderia en fin de saison. Il faut dire qu'il a bien compris que l'écurie italienne misait tout sur Charles Leclerc pour l'avenir. Cela pourrait donc être la fin de l'ère initiée par Mattia Binotto qui s'appuyer sur un duo de pilotes sans vrai leader. Désormais, un numéro 1 s'impose, et ce n'est pas une nouveauté chez Ferrari.

C'est officiel depuis quelques jours, Charles Leclerc a prolongé son contrat avec Ferrari jusqu'en 2029. Un contrat très longue durée qui démontre l'engagement total de la Scuderia avec le pilote monégasque. Une situation que Carlos Sainz a évidemment comprise. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, l'Espagnol hésite à prolonger. « Sainz est ambitieux. Il veut remporter un titre mondial. Mais c’est cette ténacité qui est devenue un problème dans une Scuderia Ferrari centrée sur Leclerc. Frédéric Vasseur s’aligne désormais sur le président John Elkann, qui veut une équipe avec un seul attaquant, Leclerc », confie une source à Maranello, citée par Nextgen-auto.com . Visé par Sauber, qui deviendra Audi en 2026, Carlos Sainz veut sortir de l'ombre de Charles Leclerc.

F1 - Ferrari : Le départ d’un pilote se précise ? https://t.co/J4H0Glps6V pic.twitter.com/SaDPMC74tA — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Fin de l'ère des deux numéros 1, Ferrari mise tout sur Leclerc

Il faut dire que la stratégie souhaitée par Mattia Binotto d'aligner deux pilotes numéros 1, sans faire de hiérarchie, s'essouffle clairement chez Ferrari. La prolongation de Charles Leclerc démontre qu'il est plus que jamais celui sur lequel compte la Scuderia sur le long terme afin de renouer avec le titre mondial après lequel court l'écurie italienne depuis 2007 et le sacre de Kimi Räikkönen. Par conséquent, cette stratégie d'aligner deux pilotes sans faire de hiérarchie ne porte plus ses fruits chez Ferrari. Un retournement de situation qui devrait donc pousser Carlos Sainz vers la sortie.

Retour à la grande époque de Schumacher ?