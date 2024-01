F1 : Verstappen le réclame, il dit «non»

Pierrick Levallet

Avec le départ plus que probable de Sergio Pérez à l'issue de la saison 2024 de F1, Red Bull va devoir trouver un nouveau coéquipier à Max Verstappen. Le Néerlandais aimerait beaucoup faire équipe avec Lando Norris, avec qui il entretient une excellente relation. Mais le Britannique estime que ce ne serait pas vraiment une bonne idée de quitter McLaren maintenant pour rejoindre une autre écurie.

À l’issue de la saison 2024, Sergio Pérez devrait quitter Red Bull et changer d’écurie. Max Verstappen est alors souvent questionné sur le pilote qu’il aimerait voir débarquer pour l’accompagner en F1. Le Néerlandais ne manque donc jamais l’occasion de faire des appels du pied à Lando Norris, avec qui il entretient une excellente relation. Toutefois, le Britannique estime que ce ne serait pas vraiment une bonne idée de changer d’écurie maintenant, surtout pour essayer de battre Max Verstappen.

«J'adorerais courir contre Max»

« Je ne pense pas que la question soit de savoir si on a peur ou pas. Je ne pense pas avoir peur d'affronter qui que ce soit mais, même si tu vas dans une autre équipe, est-ce que tu es immédiatement en mesure de défier quelqu'un et est-ce que tu es à l'aise pour le faire ? Je pense que la réponse est "non" pour n'importe quel pilote » a d’abord expliqué le pilote de McLaren dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je suis encore plus impatient d'en découdre avec lui»