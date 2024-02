F1 : Red Bull tente un gros coup pour régaler Verstappen, ça tombe à l’eau

Arnaud De Kanel

Souvent interrogé sur la potentielle succession de Sergio Perez, Max Verstappen martèle à la moindre occasion son souhait de faire équipe avec son ami Lando Norris. Une requête visiblement entendue dans les hautes sphères de l'écurie autrichienne puisque le pilote McLaren a confirmé des discussions.

Max Verstappen devrait accueillir un nouveau coéquipier chez Red Bull en 2025. Si l'écurie autrichienne pourrait opter pour un ancien de la maison en la personne d'Alex Albon, le triple champion du monde lui, aimerait voir débarquer Lando Norris. Mais le pilote britannique a récemment prolongé son contrat avec McLaren, et ce malgré un intérêt de Red Bull comme il l'a lui même avoué.



Norris confirme des discussions avec Red Bull

« Il y a toujours des discussions de temps en temps Je ne vais pas mentir et dire non, il y a toujours de petites discussions et vous parlez aux gens et voyez ce qu’ils peuvent vous offrir, mais cela n’est jamais allé plus loin que cela. Considérant que nous parlons de la F1 la plus compétitive et la plus performante de l’histoire de la Formule 1 (la RB19) sur une saison – et je pense qu’il faut également inclure le pilote (Max Verstappen) dans cela – quand je vois à quel point nous nous sommes rapprochés d’eux par rapport à là où nous avons commencé la saison 2023, je pense que c’était assez impressionnant », a révélé Lando Norris dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Mais il a préféré maintenir sa confiance à McLaren.

«Je pense que c’est mieux pour moi de continuer avec McLaren»