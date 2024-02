Polémique chez Red Bull, la Formule 1 sort du silence

Jean de Teyssière

Red Bull a connu des débuts de saisons plus tranquilles. Depuis plusieurs semaines, le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner, est accusé d'avoir eu un comportement inapproprié envers l'une de ses employées. Le dirigeant britannique a nié ces accusations, mais une enquête interne a été ouverte. La Formule 1 a d'ailleurs tenu à prendre la parole sur cette affaire.

Christian Horner pourra-t-il être à la tête de Red Bull cette saison ? Le patron de l'écurie autrichienne se retrouve dans de beaux draps, après des accusations le concernant. Le quotidien néerlandais De Telegraaf , à l'origine de ces allégations, révèle qu'Horner aurait eu un comportement inapproprié envers l'une de ses collègues, qui s'apparente à du harcèlement sexuel. Christian Horner aurait d'ailleurs voulu régler cette affaire à l'amiable, en déboursant un somme proche de 750 000€. Montant qu'aurait refusé la collègue, qui souhaite aller devant la justice.

Red Bull réagit...

Au début du mois de février, l'écurie Red Bull avait publié un communiqué dans lequel elle indiquait : « Après avoir pris connaissance de certaines allégations récentes, l'entreprise a lancé une enquête indépendante. Ce processus, qui est déjà en cours, est mené par un avocat spécialisé externe. La société prend ces questions très au sérieux et l'enquête sera conclue dès que possible. Il ne serait pas approprié de faire d'autres commentaires à ce stade. » Ce dimanche, une autre entité a tenu à réagir...

...la Formule 1 aussi !