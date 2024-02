Hamilton - Ferrari : Une star dérobée à Verstappen ? Red Bull se lâche

Benjamin Labrousse

Vainqueur en 2023 de son deuxième titre de champion du monde des constructeurs consécutif, Red Bull a pu compter sur la force de Max Verstappen, mais également d’une flopée d’ingénieurs talentueux. Figure de proue de l’ingénierie de l’écurie autrichienne, Adrian Newey serait convoité par Ferrari pour 2025. Christian Horner, directeur de Red Bull a récemment répondu à ces rumeurs.

Véritable bombe de ces dernières semaines en Formule 1, Lewis Hamilton s’est engagé en faveur de Ferrari à partir de 2025. Dès lors, de nombreuses rumeurs ont commencé à éclater au sein du paddock, ces dernières évoquant le fait que le Britannique pourrait être rejoint par de nombreux ingénieurs au sein de la Scuderia . Adrian Newey, grand artisan de la domination de Red Bull, fait notamment partie des noms évoqués.

« Il est comme un mentor »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur de Red Bull s’est exprimé sur un possible départ de Newey. « Adrian est là depuis longtemps, tout comme moi, mais il y a aussi beaucoup d’autres personnes qui jouent un rôle clé, donc oui, je ne vais pas parler des détails contractuels des employés de l’équipe. Nous devons également reconnaître l’ensemble du groupe de personnes qui se trouve derrière, car il ne s’agit pas seulement d’Adrian, mais de l’ensemble du groupe d’ingénieurs qui l’entourent et qui font également un travail incroyable. Je vois Adrian un peu comme ça : Il y a de nouveaux talents qui émergent et puis il y a Adrian. Il est comme un mentor. Beaucoup d’entre eux ont des questions qu’ils peuvent lui poser et dont ils peuvent discuter avec lui » .

« Vous ne pouvez pas remplacer Adrian »