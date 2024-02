F1 : Lewis Hamilton lâche une bombe et se justifie

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton a décidé de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari la saison prochaine. Une annonce fracassante qui a fait trembler le monde de la Formule 1. Pour certains, il s'agissait d'un ras-le-bol de la part du Britannique, qui n'a plus gagné de courses depuis 2021. Mais le principal intéressé a répondu à ses rumeurs et il les a catégoriquement réfutées.

Le départ de Lewis Hamilton la saison prochaine pour Ferrari va marquer l'histoire de la Formule 1. Après dix ans passés chez Mercedes, le pilote britannique, sept fois champion du monde, va découvrir une nouvelle écurie, lors qu'il fêtera ses 40 ans.

«Je crois sincèrement que Mercedes va remporter un autre championnat»

Lewis Hamilton a réagit aux rumeurs dans des propos relayés par Nextgen-auto , laissant sous-entendre qu'il serait parti car Mercedes ne lui avait pas fourni une bonne monoplace lors des deux dernières saisons : « Non, honnêtement, ce n’est pas le cas. Je crois sincèrement que cette équipe, comme je l’ai mentionné plus tôt, va remporter un autre championnat. C’est un groupe de personnes incroyable et vraiment bien géré. Mercedes a une histoire tellement incroyable et, même au conseil d’administration, ils sont très investis dans la course et dans de nombreux domaines du sport auto. Que la W15 soit ou non une voiture gagnante du championnat, cela n’a aucune incidence sur ce que je ressens à ce sujet, sur la prochaine étape de ma carrière. »

F1 - Hamilton : Ferrari prépare un coup à la Schumacher https://t.co/CYD97792m4 pic.twitter.com/Bn2NfsrFPI — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

«J’aime les défis et c’est vraiment le défi ultime d’aller dans une équipe emblématique»