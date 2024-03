F1 : L'étonnant sacrifice pour remplacer Hamilton chez Mercedes

Thibault Morlain

En 2025, Lewis Hamilton quittera donc Mercedes pour rejoindre Ferrari et pour le moment, on ne sait toujours pas qui va remplacer le Britannique aux côtés de George Russell. De nombreux noms circulent pour cela et voilà que Valterri Bottas est candidat à un retour chez Mercedes. Pour cela, le Finlandais serait même prêt à faire un étonnant sacrifie.

Ça a déjà commencé à bouger pour la saison 2025 de Formule 1. Et quel transfert ! En effet, le monde de la F1 a été secoué en apprenant le futur départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes. En 2025, c'est au volant d'une Ferrari qu'il faudra s'habituer à voir. Un mouvement qui va forcément en amener d'autres en F1. Pour le moment, un baquet reste vacant chez Mercedes. Qui sera le futur coéquipier de George Russell ? Et si on assistait à un retour de Valterri Bottas, aujourd'hui chez Stake F1 ?

« C’est un fait que mon contrat se termine à la fin de cette année »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Valterri Bottas s'est confié sur son avenir. Le pilote finlandais a alors expliqué : « C’est un fait que mon contrat se termine à la fin de cette année. Nous n’avons pas encore discuté de la situation au sein de l’équipe, mais ce sera au début de l’année ou dans les mois à venir. Beaucoup d’équipes n’ont pas de pilote attitré pour 2025, donc il y aura du mouvement. Pas tout de suite, mais il faut rester très attentif à ce qui se passe. Audi a toujours eu du succès dans toutes les formes de sport automobile et ils ne le font pas à moitié ».

