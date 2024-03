F1 : Un fiasco français est confirmé !

Arnaud De Kanel

Si elle a pu brillé dans d'autres disciplines ce week-end comme le biathlon, la France a sombré en Formule 1. En effet, l'écurie tricolore s'est complètement manquée lors du Grand Prix de Bahreïn. Des qualifications cauchemardesques avec les deux dernières positions occupées par Pierre Gasly et Esteban Ocon avant une course également ratée. Le fiasco tant redouté s'est donc confirmé.

On s'attendait au pire pour Alpine, même avant les essais hivernaux qui ont confirmé les doutes. Julien Fébreau s'était notamment montré pessimiste dans un entretien accordé au 10sport.com. « Je suis mitigé. Je vais être honnête, je m'inquiète de savoir quelles répercussions tous les mouvements qui se sont produits dans l'écurie peuvent avoir à court terme. Alors oui ils se sont réorganisés, oui l'ambiance et l'état d'esprit sont bien meilleurs aujourd'hui, mais les vagues créent forcément des échos », avait confié le commentateur phare de Canal+ . Le Grand Prix de Bahreïn a confirmé le mauvais pressentiment.



Un week-end en enfer pour Alpine

La saison démarre mal pour Alpine. Promise à l'enfer ce week-end à Bahreïn, l'écurie française n'a pas été en mesure de lever les doutes qui planaient au dessus d'elle. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont réalisé les deux plus mauvais temps en qualifications avant de terminer aux 18 et 17ème places samedi, soit les deux pires performances du week-end. « C’est clair qu’il en manque partout, la course a été difficile, on s’est fait doubler beaucoup de fois et ce n’était pas fun au volant », regrettait Esteban Ocon au micro de Canal+ . « On va travailler, on a quelques jours mais il n’y aura pas d’évolutions sur la voiture. On a beaucoup à apprendre sur la voiture, des choses à peaufiner, car même si on a essayé d’optimiser la voiture, il reste des choses à faire sur les réglages. Mais il n’y aura pas de révolution et il faut travailler étape par étape », déplorait de son côté Pierre Gasly. Et en plus de cela, deux membres importants de l'organigramme ont démissionné.

Deux démissions chez Alpine !

Le calice jusqu'à la lie pour Alpine. Histoire de venir conclure un week-end cauchemardesque, Matt Harman et Dirk de Beer, respectivement directeur technique et aérodynamique d'Alpine, auraient démissionné selon plusieurs sources. Il ne reste plus qu'à purger leur préavis qui expirera au mois d'avril, date de leur départ. Un fiasco sur toute la ligne.