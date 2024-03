F1 : Verstappen de retour en terrain hostile

Arnaud De Kanel

Le départ du deuxième Grand Prix de la saison sera donné ce samedi à Djeddah. Le paddock fait donc escale en Arabie saoudite, une semaine après Bahreïn, sur le circuit de la corniche. Ce tracé semi-urbain n'est pas des plus appréciés de Max Verstappen, lui qui préfère les circuits plus traditionnels. D'ailleurs, il ne l'avait pas emporté l'an dernier.

Depuis quelques années, la Formule 1 a la fâcheuse tendance à s'ouvrir à de plus en plus de circuits urbains. Une anomalie pour certains pilotes comme Max Verstappen puisque le Néerlandais estime que l'essence de ce sport réside sur de vrais pistes où l'on peut aisément dépasser. Le triple champion du monde doit pourtant s'y faire et comme ses 19 compères, il sera au départ à Djeddah samedi. Un retour en terrain hostile pour le pilote Red Bull, battu par Sergio Perez la saison passée.



Verstappen, une histoire tourmentée à Djeddah

Comme la semaine passée à Bahreïn, Max Verstappen est le grand favori du Grand Prix d'Arabie saoudite. Il arrive en plus de cela plus revanchard que jamais puisqu'il n'avait pas vraiment vécu un bon week-end l'an passé. Pourtant vainqueur en 2022, il s'était élancé de la 15ème position sur la grille et n'avait pas pu rattraper le poleman Sergio Perez, spécialiste des circuits urbains. Malgré tout, Verstappen à Djeddah c'est deux deuxièmes places (2021, 2023) et un succès (2022) en trois participations. Et cette année ? Voici le programme.



Max Verstappen et les 19 autres pilotes du paddock devront couvrir les 308,7 km de course, soit 50 tours de 6,174 km sur le circuit de la corniche de Djeddah et ses 27 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce jeudi dès 14h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 18h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Vendredi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 14h30, suivie des qualifications à 18h sur Canal+ Sport . Enfin, le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite sera donné samedi, comme la semaine passée, à 18h et en clair sur Canal+ .

Le programme complet en Arabie saoudite