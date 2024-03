F1 : Verstappen détruit tout le monde, il réalise un «exploit»

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen a parfaitement démarré la saison 2024 de F1 avec une victoire au Grand Prix de Bahreïn samedi dernier, Sergio Pérez a fait de son mieux pour ne pas se faire trop distancer par son coéquipier. Red Bull estime d'ailleurs que le Mexicain a réalisé une belle performance à Sakhir malgré le succès du Néerlandais.

Max Verstappen a idéalement lancé sa saison 2024 de F1. Le Néerlandais a décroché sa première victoire de l’année en s’imposant lors du Grand Prix de Bahreïn samedi dernier. Le pilote de Red Bull confirme son statut de favori pour le titre. Sergio Pérez, lui, a aussi gros à jouer en 2024. Son avenir au sein de l’écurie autrichienne n’est pas certain. Red Bull pourrait se tourner vers quelqu’un d’autre pour accompagner Max Verstappen à partir de 2025.

Pérez a fait de son mieux derrière Verstappen à Bahreïn

Sergio Pérez a donc son destin entre ses mains et sait qu’il ne pourra rester dans son équipe que si ses performances parviennent à convaincre les dirigeants de Red Bull. Le Mexicain a alors fait de son mieux pour ne pas se faire trop distancer par Max Verstappen tout en tenant ses autres adversaires à distance. Helmut Marko estime d’ailleurs que Sergio Pérez a réalisé une course sensationnelle à Bahreïn.

«La deuxième place derrière Max était tout ce qu’il pouvait obtenir»