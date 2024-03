F1 - Red Bull : Un nouveau scandale éclate !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que sur le plan sportif tout se passe toujours parfaitement chez Red Bull, en coulisses, c'est en revanche la crise. Christian Horner est dans le collimateur des médias et de sa direction après la divulgation de messages compromettant, malgré l'enquête qui avait blanchi le patron de l'écurie autrichienne. Une enquête qui n'aurait toutefois pas totalement été éthique selon la plaignante.

Imperturbable, Max Verstappen a survolé le GP de Barheïn afin de décrocher sa première victoire de la saison. Le Néerlandais débute donc la saison aussi bien qu'il l'avait commencée. Et pourtant, en coulisses, c'est le feu chez Red Bull. Et pour cause, la plainte qui vise Christian Horner pour comportement inapproprié à l'égard d'une employée de l'équipe continue de faire parler. L'écurie autrichienne a ainsi mandaté un jury indépendant pour mener une enquête interne dont le verdict a été rendu la semaine dernière. Christian Horner a été blanchi, mais dans la foulée, des messages compromettant ont été divulgués et envoyés à plusieurs médias, mais également à tous les acteurs de la F1, relançant complétement cette affaire.

L'enquête de Red Bull contre Horner bâclée ?

De son côté, la plaignante dénonce la façon dont a été menée l'enquête comme le raconte une proche de la jeune femme auprès du Daily Mail . « Ma réaction est que tout cela est dégoûtant. Horner a été innocenté mais la plupart des gens comprennent que la vérité a été cachée, comme en témoigne le manque de transparence de l’enquête. Cela ne va pas se calmer à cause de la révélation des messages », explique-t-elle avant de poursuivre.

«Elle estime que l’enquête a été menée à sens unique»